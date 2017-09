Z golimi rokami nad poltonskega bika

LIZBONA – V lizbonskem okrožju Moita je umrl 26-letni Fernando Quintela. Bikoborec je poskušal golih rok obvladati pol tone težkega bika, ta ga je brez težav podrl in mu zadal usodne rane pred očmi zgroženega občinstva. Fernando je bil forcado, torej član skupine moških, ki so na Portugalskem nepogrešljiv del vsake bikoborbe. Njihova naloga je, da bika razdražijo, zato ga izzivajo. Ko se žival požene v napad, jo eden iz skupine zgrabi za glavo, drugi pa skočijo na njen hrbet. Oblečeni so v tradicionalna oblačila, prepoznamo jih po dolgi zeleni pleteni kapi. Tragedija se je zgodila v areni Moita do Ribatejo, celoten bikov napad pa je bil tudi posnet in je zaokrožil po spletu.

26 let starega Portugalca je v areni poteptal bik.

Ranjenega Fernanda so najprej odnesli v ambulanto, ki je v areni, nato pa v bolnišnico São José. Kirurgi so ga poskušali rešiti, vendar so bile notranje krvavitve tako hude, da je nekaj ur pozneje umrl. Mladenič se je rodil na Portugalskem in je bil član forcado skupine Amadores de Alcochete. V bikoborsko areno je prvič stopil leta 2008. Njegovi kolegi so zelo pretreseni: »Bil je pravi bojevnik. Zelo pogumen mlad forcado.«