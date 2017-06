Z dopusta se je 17-letnik vrnil v krsti

OLDENBURG – Lansko poletje so na Malti našli truplo. Ugotovili so, da gre za pogrešanega 17-letnega Mika Mansholta iz Nemčije. Ko so truplo vrnili v domovino, v njem ni bilo več organov. Zakaj je nesrečnik umrl, nemški inštitut za medicino ni mogel ugotoviti, saj je bilo telo brez organov, ki so za ugotavljanje vzroka smrti pomembni. Na koncu so lahko zgolj ugotovili, da ni videti, da bi bila smrt posledica kaznivega dejanja!? Malteške oblasti so 'ugotovile', da je posledica padca, pa ni bila zlomljena niti ena kost v telesu, na roki pa je imel zgolj eno prasko ... Morda je fant res precenil svoje sposobnosti, ko je šel po vročem soncu na vožnjo s kolesom in umrl zaradi kapi, toda kakšna je resnica, se gotovo ne bo nikdar izvedelo.

Njegovih organov ni, zaradi česar je družina pokojnega vložila tožbo zoper oblasti. Ne verjamejo, da je bil sin žrtev preprodajalcev z organi, prepričani so, da je šlo zgolj za nemarnost lokalnega zdravniškega osebja. Oče Bernd Mansholt je za Bild povedal, da so poročilo o obdukciji zahtevale tudi nemške oblasti, a ga še niso dobile.

Pogrešana je tudi kamera, ki jo je 17-letnik imel pri sebi in o kateri obstaja policijski zapisnik. Kje je končala, ne ve nihče.