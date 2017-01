Z berglami sina potolkel do smrti

BEOGRAD – V Srbiji odmeva družinska tragedija, ki se je zgodila v vasi Kljajićevo, kakih 20 kilometrov od Sombora. Hudo bolni Stevan, star 88 let, je ubil svojega 66-letnega sina Svetozara. Do smrti ga je pobil z berglami, s katerimi si je pomagal pri hoji. Policija je zanj odredila 48-urno pridržanje, zaradi zdravstvenih težav pa je noč preživel na oddelku somborske bolnišnice.



V času zločina je bila v hiši tudi žena oziroma mati umorjenega, 86-letna Maca, ki je nepokretna. Soseda, ki zdaj skrbi zanjo, je povedala, da 86-letnica ves dan joče in ne vedo, kaj bodo in kako. Dodala je še, da je Svetozar včasih res rad kaj popil, a je bil dober sin, ki je skrbel za ostarele starše. Novica o zločinu je pretresla sosede in vaščane Kljajićeva, ki znajo povedati, da so bili člani te družine zelo nepredvidljivi.



Prvi sosed družine Mile je za srbske medije povedal, da je osumljeni sosedom sam povedal, kaj je zakrivil. »Povedal je sosedi, ki živi na drugi strani ceste, potem pa so poklicali policijo. Še se vidi krvava sled v snegu, tam, kjer je prečkal cesto. So naši prvi sosedje, a v hišo nismo smeli, policija nam ni dovolila. Pri njih je bilo večkrat slišati nesporazume, toda nismo si mogli misliti, da se bo tako končalo, da se bo zgodil umor,« je govoril moški, medtem pa so se že začeli zbirati drugi vaščani in premlevati o življenju nesrečne družine. Ta je, kot je povedal neki vaščan, živela težko in skromno.