Z audijem usmrtil tri najstnike na avtobusni postaji

LONDON – Britansko javnost pretresa tragična prometna nesreča, ki se je zgodila v petek v večernih urah. Voznik (28) je namreč z veliko hitrostjo trčil v avtobusno postajo, kjer so stali in na avtobus čakali trije najstniki. Kljub hitremu prihodu reševalcev so bile poškodbe zanje usodne.

Mediji poročajo, da so bili mladeniči namenjeni na zabavo, ko je vanje trčil 28-letnik. Temu so po nesreči odvzeli prostost, zaradi poškodb pa se trenutno nahaja v bolnišnici.

Na kraju nesreče so se kmalu po tragediji zbrali številni najstniki, objokani starši in drugi sorodniki.

»Moje srce je strto. Vedno te bom imela rada,« se glasi sporočilo, ki ga je užaloščena mati napisala pokojnemu sinu.

Vzrok nesreče še vedno ni znan, saj policija zadevo preiskuje.