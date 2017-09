Vsi so mislili, da je žrtev vremenske ujme, a je bila umorjena

HOUSTON – Crystal McDowell (37) je izginila 25. avgusta. Nazadnje so jo videli, ko je zapuščala hišo svojega ljubimca Paula. Tistega dne bi morala priti k svojemu nekdanjemu možu Stevenu McDowellu (44) po otroka, stara pet in osem let.

Crystal so neuspešno iskali vse do dne, ko je Steven policiji priznal, da je tistega dne, ko je izginila, nekdanjo ženo zadavil v svoji hiši, umor pa prikril tako, da je njeno truplo odpeljal v gozd. Steven je očitno dobro vedel kaj počne, saj je nekdanjo ženo umoril neposredno pred prihodom orkana Harvey, s katerim je želel prikriti zločin in se pretvarjati, da je njegova nekdanja žena življenje izgubila v hudem neurju.

»Mislim, da je dobro vedel, kaj počne. Vedel je, da prihaja neurje, in je upal, da mu bo to pomagalo skriti sledi,« je prepričan Paul, ki je bil s Crystal komaj tri tedne. Sosedje pravijo, da je bila nesrečna ženska tudi po ločitvi v dobrih odnosih s Stevenom, ta pa očitno ni prenesel, da si je kmalu po ločitvi našla novega.