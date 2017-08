Voznik v šoku: »Ubil sem otroka, ljudje, otroka sem ubil«

IMOTSKI – O hudi nesreči poročajo iz Hrvaške. Voznik je z avtom pri mestrecu Slivno v bližini Imotskega nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v brata in sestro, ki sta se pravilno pripeljala s kolesom. Deček(12) je umrl, njegova 8-letna sestrica pa je bila lažje poškodovana. Ko je voznik videl kaj je naredil je izgubil razum in šokiran šel do prve hiše in kričal: »Ubil sem otroka, ljudje, otroka sem ubil«.

Vsak dan po cesti prevažal mleko

Kot še poroča 24 sata so policisti voznika izsledili v bližini kraja tragedije in ko so ga vprašali kam gre, jim je dejal, da gre na policijo prijaviti, da je ubil otroka. Zaradi šoka komunikacija z njim ni bila mogoča.