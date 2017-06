Vodice: v hudi nesreči umrla oče in sin

VODICE – Nekaj minut pred 12. uro se je v križišču v bližini Vodic zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta umrli dve osebi, življenje ene osebe pa visi na nitki. Kot poroča Jutarnji list, sta umrla oče in sin.

Na šibeniški policiji so pojasnili, da sta trčili dve osebni vozili, ukleščene osebe pa so iz razbitin rešili gasilci, pa so odpeljali v šibeniško bolnišnico.