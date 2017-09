Vlomilcem grozi dosmrtni zapor

HOUSTON – V poplavljenem Houstonu, ki se že več dni bori s hudimi posledicami orkana Harvey in rekordnimi padavinami, ki jih je ta prinesel, se zdaj spopadajo še s tatovi. Ti so izkoristili prazne ulice in stavbe ter iz trgovin začeli pleniti vse, kar se da odnesti. Oblasti so uvedle policijsko uro, ki traja od polnoči do pete zjutraj. V veljavi bo do preklica, vse, ki jo bodo kršili, pa bodo policisti odpeljali v pridržanje. Izjema so ljudje, ki iščejo zavetje pred poplavami, prostovoljci, reševalci in tisti na poti v službo ali iz nje. Poveljnik houstonske policijske postaje Art Acevedo je povedal, da v svojem mestu ne bo toleriral kriminalcev, ki izkoriščajo nesrečo drugih, da bi nezakonito prišli do premoženja. »To je huda tragedija za celoten Teksas, sploh pa Houston, in ne razumem, kaj se podi po glavah ljudi, da nesrečo drugih izkoriščajo v tako podle namene,« je povedal Acevedo in napovedal, da bo plenilce, ki bodo padli v roke policiji, kaznoval ostreje kot sicer. »Ne bomo dovolili, da žrtve te katastrofe postanejo lahek plen kriminalcev,« je dodal. Za vlom v stanovanjsko hišo je v Teksasu zagrožena zaporna kazen od dveh do 20 let, zdaj pa so jo povišali na najmanj pet let oziroma dosmrtno. Samo v nedeljo so policisti prijeli 14 zlikovcev.

Harvey je kot najhujše neurje po 12 letih v ZDA dosegel obalo v petek zvečer kot orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 km/h in močnim dežjem. V soboto je oslabel v tropsko nevihto. Moč je izgubljal še naprej, vendar je kljub temu odnašal strehe, prevračal mobilne hišice in ruval drevesa. Po napovedih meteorologov naj bi v noči na četrtek znova zajel kopno, tokrat sosednjo državo Louisiana, kjer so že zaprli šole in ljudi pozvali, naj ostanejo doma.