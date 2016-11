Vlomilca s puščico ustrelil v zadnjico

SYDNEY – Avstralec si bo dobro zapomnil dan, ko je hotel oropati neko hišo na jugozahodu Sydneyja v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales: z roparjem se je namreč soočil jezni lastnik doma, nanj streljal z lokom in puščico in ga zadel v zadnjo plat.



Vsiljivec je vlomil v hišo, sunil denar, torbico in avtomobilske ključe, je sporočila policija in še, da si je 68-letni lastnik hiše, ki je bil skupaj z ženo v času ropa doma, pomagal z lesenim lokom, da bi pregnal tatu, ki je hotel ukrasti tudi nissana x-trail. Ko je zagledal oboroženega moškega, je skočil iz avta, s katerim se je zaletel v ograjo, potem pa to preskočil, da bi kar najhitreje pritekel do v bližini parkiranega avta, s katerim bi pobegnil, a še preden mu je to uspelo, se je v njegovo zadnjo plat zapičila puščica. No, vseeno mu je uspelo sesti za volan in se odpeljati, je sporočila policija. Kako resne so njegove poškodbe, ni znano.



Policisti so v hiši, ki je bila tarča vlomilca, star naj bi bil okoli 30 let, nosil je črno majico s kratkimi rokavi, zasegli več predmetov: »Tudi lok in več puščic,« je povedal predstavnik policije iz Novega Južnega Walesa in dodal: »Menimo, da je ena puščica še vedno pri moškem.«



Policijska preiskava poteka, ne preiskujejo zgolj vloma in tatičevega vstopa v hišo, ampak tudi ravnanje 68-letnega lastnika in okoliščine, v katerih je bila izstreljena puščica. Roparja še niso izsledili, za pomoč so zaprosili bolnišnice, če bi se ranjeni k njim morda zatekel po pomoč, obtožili niso (še) nikogar. So pa sporočili, da leseni loki v Novem Južnem Walesu niso prepovedani, prav tako zanje ni potrebno dovoljenje. Kadar je ropar ranjen ali celo umre, avstralske oblasti niso vedno naklonjene oškodovancem, čeprav vendarle upoštevajo, da je žrtev tako ravnala v samoobrambi, prav tako upoštevajo morebitno pretirano uporabo sile. Po zakonih, ki veljajo v Novem Južnem Walesu, v primerih, ko nekdo umre, samoobramba na sodišču ne šteje, čeprav je posameznik varoval svojo lastnino ali poskušal preprečiti vstop na zasebno zemljišče ali prostor.