Vlak povozil grafitarja

BERLIN – V Berlinu sta umrla dva mlada izdelovalca stenskih poslikav grafitov, 18-letni Patrick M. in leto dni starejši Yannecka R. Vlak podzemne železnice je pripeljal, ko sta poskušala prečkati tire. Ura je bila pet čez polnoč, ko je strojevodja železnice zaslišal nenavadne zvoke. Na tirih ni videl ničesar nenavadnega, kljub temu je vedel, da je naletel na oviro, saj se je vlak s približno 50 potniki avtomatsko ustavil. Ko je stopil z vlaka, da bi si ogledal, kaj se je zgodilo, je naletel na grozljiv prizor. Na tleh so ležali posmrtni ostanki dveh najstnikov. V bližini fantov, ki ju policija dobro pozna zaradi slikanja grafitov, pa so ležali pršilke z barvami in nahrbtnik.



Nesreča se je zgodila na mostu, obdanem z ograjo, zato so morali gasilci in policisti pristopiti iz 150 metrov oddaljenega mostu, če so hoteli doseči trupli. Promet na železniški progi je obstal za dve uri. Kriminalisti so območje temeljito pregledali in ugotovili, da sta mladostnika poskušala prečkati tire v trenutku, ko je pripeljal vlak. Okolica mostu je imela še vedno močan vonj po sveži barvi, zato ni dvoma, da sta pred smrtjo slikala. Očitno je šlo za nesrečo, ne nazadnje pa sta bila mladostnika že na seznamu posameznikov, ki so poškodovali železniško infrastrukturo.