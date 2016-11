Vladimir prijatelja zasačil na ženi in mu ga odrezal

MOSKVA – Iz Rusije prihaja zgodba o strahotnem zločinu. Veterinar Vladimir Sidorov je nepričakovano naletel na prizor, ki mu je za vedno zaznamoval življenje: ujel je svojo ženo med spolnim občevanjem s svojim najboljšim prijateljem. V afektu je 35-letni rogonosec pograbil nož, zabodel prijatelja in ga kastriral. Nato je pozornost usmeril na svojo ženo, ki ni imela dovolj moči, da bi zadržala njegov siloviti napad. Komaj 31-letna ženska je izkrvavela zaradi večjega števila vbodnih ran.



Kmalu za tem se je veterinar dovolj pomiril, da je lahko ocenil položaj. Pograbil je telefon, poklical policijo in nemudoma priznal oba umora. Pozneje je podrobnosti tega strašnega primera razkril Raziskovalni komite, ki je ruska ustreznica ameriškega FBI. Povedali so, da moški prihaja iz regije Tatarstan. Usodnega dne je bil zdoma, ker je šel z otrokoma na izlet. V tem času naj bi žena obiskala svojo prijateljico, ki je pred kratkim rodila. Na obisk naj bi jo peljal njegov najboljši prijatelj, ki pa je bil pozneje nedosegljiv na telefon. »Sidrov je odšel do hiše prijatelja, ki bi moral peljati njegovo ženo – tam ju je zalotil med intimnim početjem,« je pojasnil predstavnik komiteja. »Osumljenec je pograbil nož in večkrat zabodel moško žrtev. Nato ji je odrezal spolovilo. Zaradi ran sta obe žrtvi umrli na kraju zločina.«



Tragedija se je zgodila v vasici Sahama, kjer je Sidorov služboval kot veterinar na lokalni kolektivni kmetiji, ki deluje po zakonitostih iz sovjetskih časov.