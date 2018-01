VIDEO: Zrušil se je most z delavci, devet mrtvih

CHIRAJARA – V nesreči je umrlo devet gradbenih delavcev, pet pa se jih je poškodovalo v rušenju visečega mosta v Kolumbiji.

Most v gradnji, ki se nahaja v Chirajari, naj bi bil del avtoceste. Z njim bi bili povezani glavno mesto Bogota in Villavicencio. Vzrok nesreče, zakaj so deli mosta padli v kanjon, še vedno preizkujejo.

Minister za promet Germán Cardon je sporočil, da bi naj šlo za tragedijo. Med rušenjem mostu je bilo prisotnih malo delavcev, medtem ko so ostali bili na sestanku glede njegove varnosti.