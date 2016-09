VIDEO: Znana identiteta evropskega dečka, ki je moril za džihadiste

LONDON – Poročali smo, da je britanske medije šokiral nov posnetek brezmejne brutalnosti Islamske države . Na njem naj bi bil moril tudi britanski deček, po oceni britanskega The Suna star okoli 11 let.

Britanski mediji zdaj pišejo, da gre za 13-letnika, ki mu je ime Jojo. Po besedah njegovega britanskega očeta je njegova mati nekdanja rokerica Sally Jones. S sinom je leta 2013 pobegnila v Sirijo in se poročila z zloglasnim hekerjem Junaidom Hussainom, ki se je boril na strani Islamske države. Kot so poročali mediji, je ta že eno leto mrtev.

»Bil je briljanten, normalen fant. Vedno je preganjal žuželke, se sprehajal po parku. Blokiral sem posnetek. To je nagnusno, oprali so mu možgane,« je še povedal dečkov domnevni oče za Mail on Sunday.