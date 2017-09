VIDEO: Zmeda na Floridi, Irma spremenila smer

MIAMI – Prebivalci ameriške zvezne države Florida so v soboto zvečer stresali jezo nad vremenoslovci, ki so najprej več dni napovedovali, da se bo orkan Irma najbolj znesel nad vzhodno obalo Floride oziroma okrog mesta Miami, od koder so nekateri potovali na »varen« zahod države, ki je zdaj najbolj ogrožen.

Irma je v soboto zvečer prispela do otočja Florida Keys kot orkan tretje stopnje s hitrostjo vetrov do 200 kilometrov na uro, največji udarec pa bo območje doživelo danes. Irma je bila pred tem orkan pete stopnje z vetrovi hitrosti do 300 kilometrov na uro, zdaj se je malce unesla. Ko bo predvidoma danes udarila na kopno zahoda Floride pri mestu Naples, pa naj bi se spet okrepila.

Guverner države Rick Scott je mobiliziral 7000 pripadnikov nacionalne garde Floride, v pripravljenosti pa jih je še okrog 30.000 iz drugih držav. V soboto je spet opozoril ljudi, naj ubogajo ukaz o evakuaciji in se umaknejo na varno ali v zavetišča. Nekateri prebivalci Miamija in okolice so se že umaknili na varno v Naples, kjer so obtičali v pričakovanju najhujšega.

V zavetišča se je po državi do sobote zvečer zateklo 70.000 ljudi, vendar so tudi tam težave. Na Floridi živi veliko starejših, ki imajo doma svoje majhne hišne ljubljenčke, po navadi psičke, ki pa jih nekatera zavetišča nočejo sprejeti, ljudje pa jih niso pripravljeni zapustiti in zavračajo pot v zavetišča.

Ukaz o evakuacijah je prizadel 6,4 milijona prebivalcev Floride, kar pomeni vsakega četrtega. Zaradi spreminjanja smeri orkana pa se ponekod, kot denimo v Georgii, prilagajajo in so preklicali ukaze o evakuaciji, ker vzhodna obala ZDA naj ne bi bila najhuje prizadeta. Čeprav tudi na vzhodu ne bo lahko, ker je Irma široka kar 640 kilometrov in bo veter skupaj z deževjem na celotnem območju ter širše močan, obenem pa se že pojavljajo tudi orkani.

Irma je na pohodu čez Karibe pobila več kot 20 ljudi, škodo merijo v milijardah dolarjev, največja pa bo zanesljivo v ZDA, kjer lahko orkan uniči največ. Od Naplesa se bo Irma predvidoma premaknila navzgor proti območju mesta Tampa, kjer živi tri milijone ljudi. Tampo je nazadnje večji orkan prizadel leta 1921, ko je imela le 10.000 prebivalcev.

Čeprav v soboto zjutraj Florida še ni doživela najhujšega, pa je zaradi močnih vetrov v Miamiju in okolici brez elektrike že ostalo 75.000 odjemalcev. Najhujši orkan v zadnjih letih je bil Andrew, ki je leta 1992 raztrgal 125.000 hiš, pobil 40 ljudi in povzročil za 26 milijard dolarjev škode, večinoma na jugu države okrog Miamija.