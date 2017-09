VIDEO: Zdravnika sta si med porodom skočila v lase, Anitin otrok se je zadušil

JODHPUR – Anita Singh (28) je bila prvič noseča. Zaradi zapletov je odšla v porodnišnico, roditi bi morala s carskim rezom. No, med posegom pa sta se zdravnika kar naenkrat začela prepirati. Šlo naj bi za to, ali je pacientka pred posegom zaužila obrok ali ne.

To je bil dobesedno usodni prepir med ginekologom Ashokom Neniwalom in anesteziologom Takom v porodnišnici v Jodhpuru. Prišlo je celo do groženj s fizičnim obračunom. Za nameček je vse skupaj s telefonom posnel eden od zdravnikov, ki so bili takrat v sobi. Otročiček se je nato med dogodki, ki nikakor ne sodijo v operacijsko sobo, zadušil.

V porodnišnici so pojasnili, da ni jasno, ali je bil za smrt otroka kriv prepir, saj je bilo njegovo stanje zelo težko zaradi oslabelega delovanja srca. Neniwal in Tak zdaj obtožujeta eden drugega, še piše Metro.