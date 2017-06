VIDEO: Zdelo se je kot lep sončen dan. Sledila je katastrofa

Na spletu so objavili posnetek grozne prometne nesreče, ki so ga zabeležile kamere. Zgodila se je na Japonskem, v njej pa je umrl voznik avtobusa, 20 oseb je bilo huje poškodovanih, še 47 so jih odpeljali v bolnišnico.

S posnetka je razvidno, da je avtomobil trčil v turistični avtobus, ki je bil poln turistov.

Nesrečo so posneli s tako imenovano dashcam kamero, ki so postavljene v stebričke ob cesti.

Na družabnih omrežjih obstajajo posebni profili, ki so polni podobnih posnetkov.