VIDEO: Zaviti v žalost: v hudi nesreči umrla ruska lady Di

Rusi so pretreseni, v hudi prometni nesreči v Švici je v torek okoli štirih ponoči umrla glamurozna lepotica, ki so ji nekateri imenovali kar ruska 'lady Di'. 19-letna Diana Lebedjeva je bila v času trčenja v BMW X6, ki je zletel s ceste v jezero, skupaj z Azerom Jagubovom (23), sinom azerbajdžanskega poslovneža. Diana in Azer, ki sta v nesreči oba umrla, sta v Švici študirala.

Po prvih podatkih je BMW trčil v drugo vozilo, nato pa ga je odbilo v ograjo, ki jo je prebil in zletel v jezero.

Diana je bila vnukinja Platona Lebedjeva, ki je bil leta 2013 obsojen na 11 let zapora zaradi pranja denarja, a zahod na proces proti njemu gleda kot na politični pregon. Lebedjev je bil namreč tesni sodelavec s Putinovim nasprotnikom Mihajlom Hodorkovskim. Lebedjev so na spustili na prostost že leta 2014, mesec dni za tem pa je bil oproščen tudi Hodorkovski.