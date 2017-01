VIDEO: Zadušil je 4-letnega sina in njegovo mater

NEW YORK – V New Yorku je 23-letni Isaac Infante z vrvjo zadušil nekdanjo partnerico Felicio Barahona (36) in njunega 4-letnega sina Miguela, ker ga je zasačil med ubijanjem matere. Isaac je sicer bil v srednji šoli dijak profesorice Felicie. Po umoru je policistom dejal, da mu ni bilo všeč, kako je Felicia vzgajala njunega sina. Po njegovem mnenju ga je oblačila v punčkasta oblačila, se vpletala v njegov odnos z njegovo novo žensko, poleg tega pa mu je začelo presedati plačevanje preživnine za otroka.

Trupli matere in sina so odkrili v stanovanju v ponedeljek, Infante pa je zločin takoj priznal, poroča Daily Mirror.