VIDEO: Zadnja sporočila iz peklenske stolpnice: Ne bomo se rešili, rada te imam

LONDON – Število žrtev požara, ki je izbruhnil v stolpnici Grenfell Tower, se je povzpelo na 17, a načelnica londonske gasilske brigade Dany Cotton pričakuje, da se bo v prihodnjih tednih, ko bodo pregledovali objekt, število še povečalo.

Cottonova je namreč dejala, da ne pričakujejo, da bi na pogorišču še našli preživele. Sorodniki in prijatelji medtem obupano iščejo pogrešane in upajo na najboljše novice. Gasilci so iz goreče stolpnice, v kateri je bilo kar 120 stanovanj, rešili 65 odraslih in otrok, nekateri so se rešili sami, a veliko je takih, ki so zaradi gostega dima in plamenov ostali ujeti v svojih domovih.

Zdravniško pomoč je poiskalo 74 oseb, 37 jih ostaja v bolnišnici – izmed teh je kar 17 takih, katerih življenje je ogroženo. Cottonova je povedala tudi, da je poškodovanih tudi nekaj gasilcev.

Srce parajoče zgodbe

Britanske medije so pričele polniti srce parajoče zgodbe žrtev. Najstnica, ki živi v omenjeni zgradbi je poklicala najboljšo priajteljico in ji rekla »Rada te imam.« Deklice, njenih dveh mlajših sester, mame, očeta in babice, še danes niso našli, zapiše Daily Mail.

Gasilci so v na pogorišču našli napol zažgane strani z otroško pisavo. »Ne morem opisati svoje občutke. Zelo, zelo sem vesel. Imam veliko idej in načrtov. Imam veliko sanj, ki jih želim doseči,« je bilo mogoče razbrati. Sanje tega otroka so najbrž za vedno izgubljene.

Medtem mati dveh otrok, 32-letno Ranio Ibrahim, niso več videli, odkar je po aplikaciji Snapchat poslala sporočilo svoji prijateljici dve uri po začetku požara.

»Moja prijateljica Rania Ibrahim živi v zgornjem nadstropju s svojima otrokoma, ki imata le tri in pet let. Slišale sva se okoli treh zjutraj, nekaj ur po začetku požaru. Potem se je za njo izgubila vsaka sled,« je dejala šokirana priajteljica.

Vzrok požara še ni znan, v javnosti pa se pojavljajo številna ugibanja. Po doslej znanih podatkih je najverjetneje zagorelo v četrtem nadstropju stolpnice.