VIDEO: To za policiste ni zloraba! Aretiral jo je in »šlatal« za prsi

LAYTON – »Ne morem živeti v mestu, v katerm ne morem zaupati policistom,« pravi Amanda Hugton iz mesta Layton v ameriški zvezni državi Utah, ki je 26. junija odšla po nakup zdravil za sina, nato pa doživela prometno nesrečo.

Policist je takoj posumil, da je Amanda pijana in naredil nekaj testov pred aretacijo. Nekaj dni kasneje so po večini ameriških medijev zaokrožili posnetki, ki razkrivajo, da se je policist med pregledov vseskozi namerno dotikal njnih prsi. Kot pravi Amanda je tožbo proti njemu že sprožila. »Bilo je grozno. Vpila sem, naj se ustavi, naj se me ne dotika. Počutil sem se posiljeno«

Ameriški mediji še poročajo da domnevna žrtev takrat testov ni prestala, kar pa je mogoče pripisati tudi stresu. Naknadna preiskava je namreč pokazala, da Amanda ni imela prav nobenega alkohola v krvi. Medtem je uradni predstavnik tamkajšnje policije zatrdil, da s posnetkov ni moč videti, da jo je obtoženi policist na kakršen koli način zlorabili.

Odločitev bo padla na sodišču.