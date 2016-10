VIDEO: Z enim udarcem ubil očeta sedmih otrok

Očeta sedmih otrok, 48-letnega Timothyja Langa, so v nedeljo odklopili z aparatov. Njegovo zdravstveno stanje se ni izboljševalo, zato se je družina odločila, da ne bo več trpel. Telo ni več zmoglo, umrl je.

Zgodba se je začela, ko se je nedavno srečal z moškim, ki je tekel. Na sebi ni imel majice, s posnetka nadzornih kamer pa je razvidno, da sta izmenjala nekaj besed. Wayne Hearn (38), tekač, se je vrnil do Langa in ga udaril v obraz. Nesrečni očka je padel in z glavo močno udaril ob podlago. Zbudil se ni več.