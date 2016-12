VIDEO: Vznemirjujoči posnetek: kaže, da ruski zvezdniki niso žrtve terorizma

MOSKVA – V Črnem morju se nadaljuje iskanje žrtev nedeljske letalske nesreče ruskega vojaškega letala z 92 ljudmi na krovu, med katerimi so bili tudi člani mednarodno priznanega zbora Rdeče armade. Kot so danes sporočile ruske oblasti, je verjetnost, da je šlo za teroristični napad, majhna. V Rusiji je danes dan žalovanja.

Pomaga tri tisoč ljudi

Preiskovalci morajo vzrok nesreče še potrditi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Mogoči so različni vzroki, analizirajo jih specialisti, strokovnjaki in preiskovalna komisija,« je povedal ruski minister za promet Maksim Sokolov. »Trenutno glavne različice ne vključujejo terorističnega dejanja,« je poudaril. Medtem se iskanje trupel žrtev, v katerem sodeluje več kot 3000 ljudi, vključno s potapljači, nadaljuje. Vključenih je 39 ladij, ki preiskujejo območje v velikosti 100 kvadratnih kilometrov, ter tudi letala, helikopterji in droni. Uporabljajo tudi podvodno opremo.

Na spletu so se znašli pretresljivi posnetki ostankov letala. Avtorji odsvetujejo ogled mlajšim od osemnajst let.

Публикуем новое видео с места крушения ТУ-154



На видеоролике видны фрагменты самолета и тела погибших пассажиров (18+) pic.twitter.com/NnkRK7VeYG — Life | Новости (@lifenews_ru) December 25, 2016

Po besedah tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenkova je iskanje zaradi globine in reliefnih značilnosti tal domnevnega območja nesreče zahtevno. Doslej so našli enajst trupel in 154 delov teles, je povedal. Dodal je, da so danes deset trupel in 84 delov teles prepeljali v Moskvo, kjer bodo opravili analizo DNK. Sokolov je ob tem opozoril, da bi lahko nekatera trupla morski tokovi že odnesli do gruzijske separatistične regije Abhazija, še navaja AFP.

Letalo naj bi našli danes

Poveljnik ruskih zračnih sil Viktor Bondarev je medtem dejal, da bodo lokacijo letala na dnu Črnega morja verjetno našli danes. »Ko bomo našli letalo, bomo črni skrinjici dvignili na površje. Vemo, da sta v repu letala, za katerega sem prepričan, da je bil najmanj poškodovan,« je še izpostavil.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v nedeljo izrazil sožalje svojcem žrtev nesreče vojaškega letala, za danes pa razglasil dan žalovanja. Na javni televiziji so tako prikazovali črno-bele fotografije žrtev, poleg tega pa so odpovedali zabavne oddaje. Ljudje so ob improviziranih spominskih obeležjih v pristanišču in na letališču v Sočiju ter tudi pri sedežu zbora Rdeče armade v Moskvi polagali cvetje.

Letalo tipa tupoljev 154 je z radarjev izginilo kmalu po vzletu v nedeljo ob 5.40 po lokalnem času. Bilo je na poti iz mesta Adler južno od Sočija proti bazi Hmeimim v Latakiji na zahodu Sirije. Na krovu letala je bilo 92 ljudi, od tega osem članov posadke.

Med potniki so bili ruski vojaki in tudi 65 članov mednarodno priznanega vojaškega ansambla Aleksandrov, uradnega pevskega zbora ruske vojske, znanega tudi kot zbor Rdeče armade, ki naj bi v Siriji med ruskimi vojaki praznovali novo leto. Na krovu naj bi bila tudi voditeljica ruske humanitarne organizacije Pravična pomoč Elizaveta Glinka, v Rusiji znana kot Dr. Liza. Med ponesrečenimi pa je tudi devet novinarjev.