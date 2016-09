VIDEO: Vlak priletel v železniško postajo, poročajo o množičnih žrtvah

HOBOKEN – V mestu Hoboken v ameriški zvezni državi New Jersey je prišlo do hude železniške nesreče, saj se je vlak zaletel v železniško postajo. Po prvih podatkih je na desetine poškodovanih.

Vzrok nesreče še ni znan, je pa šef tamkajšnje policije za NBC povedal, da gre za množične žrtve. Več ljudi, ki so bili na vlaku, je twitterju zapisalo: »Sreča, da smo preživeli.«

Železniški promet v Hoboknu je do nadaljnjega zaustavljen.

Massive train crash at #Hoboken Path Station. Injuries reported. Train apparently ran full force into station. pic.twitter.com/rgt9pycnL4

Hoboken NJ transit terminal right now minutes after a train crashed into the station pic.twitter.com/kqEDoRRz83