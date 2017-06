VIDEO: Videl in posnel londonski masaker: V nekaj sekundah so umrli, bum, bum

LONDON – Medtem ko je odgovornost za napad v Londonu, v katerem je umrlo sedem ljudi, prevzela skrajna Islamska država, na dan prihajajo nove zgodbe tistih, ki so se v usodnih trenutkih znašli na žal napačnem kraju .

Med njimi je tudi 25-letni Gabriele Sciotto, ki je stal le nekaj metrov stran od krvavega masakra, videl in posnel je tudi, kako je policija z napadalci obračunala.

Pomislil, da ne gre zares

Začelo se je, ko je v lokalu zaslišal krike. Italijanski dokumentarist je stopil na ulico in takoj ugotovil, da je bila ta poteza napačna. Videl je namreč moške, kako tečejo proti njemu. »Ko sem spoznal, da sem domov krenil po napačni poti, se je zgodilo,« je povedal za Daily Mail. »Hotel sem iti po stranski ulici in videl, da tečejo proti meni ter kričijo, naj se umaknem. Potem sem zagledal še tri moške, ki so imeli na sebi pritrjene eksplozivne pasove. Najprej sem pomislil, da so lažni, sploh niso bili videti pravi.

Dodal je, da so jih policisti skušali spraviti stran od množice. Vsi si bili prestrašeni, bežali so na vse strani. »Česa bolj zmedenega še nisem videl … Potem so jih postrelili. Videl sem, kako so ustrelili tri moške,« je pojasnil. Zanimivo, da je vmes našel še čas, da je vse skupaj celo fotografiral. »V nekaj sekundah so umrli pod streli, bum, bum, bum. Streli so bili učinkoviti. Bilo je, kot da so bili policisti pripravljeni na to,« nadaljuje svojo pripoved, sicer pa se vsega ne spominja dobro, v glavi so mu ostale le naprave okoli pasov teroristov.

Potem je v objektiv ujel še, kako so policisti preverjali, ali so teroristi res mrtvi, ni pa mu ušlo, da so bili prestrašeni tudi policisti. »Takrat se nisem počutil resničnega, kar nekaj časa sem stal tam. Šele ko so prišli specialci, sem odšel,« je povedal. In sklenil, da bo še precej časa potreboval, da bo prišel k sebi in da bo ozavestil, kaj se je v resnici zgodilo.

Z nekaterimi še vedno hudo

Med ranjenimi jih je 21 še vedno v kritičnem stanju, med smrtnimi žrtvami pa sta med drugimi kanadski in francoski državljan. Po napadu je policija priprla sedem žensk, starih od 19 do 60 let, ter pet moških, starih od 27 do 55 let. Med priprtimi je bil tudi neki 55-letni moški, ki so ga kasneje že izpustili na prostost. Ob tem je policija sporočila, da bodo takoj, ko bo to dovoljevala preiskava, objavili tudi identiteto napadalcev.