VIDEO: Večno mesto v strahu

RIM – V jutranjih urah se je slišal močan pok pred pošto v središču italijanske prestolnice. Prestrašeni mimoidoči so začeli panično bežati. Po prvih podatkih naj bi eksplozijo sprožili eksplozivni sredstvi, aktivirani od daleč.



Preiskovalci v večnem mestu so na kraju dogodka in zbirajo podatke. Kot kaže, ni šlo za teroristično dejanje, temveč za znak protesta – morda kakšne anarhistične skupine, piše italijanska La Repubblica.

Poškodovano je eno vozilo, ranjenih ni.