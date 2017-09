VIDEO: Varuška, da te kap: skrita kamera posnela, kaj je počela z dojenčico

WINDHOEK – Devetmesečna deklica Laila iz Namibije še ne govori. Če bi, bi verjetno lahko povedala več o zlorabi, ki se ji je dogajala, pa nihče ni vedel za to. Bila je namreč žrtev varuške, ki je z njo ravnala izredno grobo.

To je razkril posnetek skrite kamere, ki so jo, ko so odkrili nepojasnjene modrice na rokah in vratu deklice, namestili v otroško sobo. Prikazuje, kako jo varuška drži za ročici, nato iz posteljice vzame vzglavnik in vanjo zaluča deklico. Slišati je le še jok malčice, medtem ko neimenovana varuška zapusti prostor.

Mamica Annemarie Theron je zgrožena in ne more verjeti, da se je to res dogajalo.

Varuški grozi obsodba zaradi zlorabe otroka, napada in poskusa umora.