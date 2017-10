VIDEO: V zamrzovalniku našli žensko truplo

ČIKAGO – Smrt Kenneke Jenkins (19) že kakšen mesec buri duhove, saj so njeno truplo našli v zamrzovalniku nekega čikaškega hotela. Policija je zdaj sporočila, da je šlo za nesrečo in da ni bilo znakov nasilja niti tega, da bi bila prisiljena zaužiti kombinacijo zdravil in alkohola.

Dekle je umrlo zaradi podhladitve, alkohola in toksinov (zdravila za epilepsijo), smrtonosne kombinacije, so razkrili medicinski izvedenci. Čeprav njena družina trdi, da ni jemala zdravil za epilepsijo.

Jenkinsonova je izginila z zabave v slovitem hotelu Crown Plaza, družina pa jo je mrzlično iskala in prosila za pomoč. Našli so jo 24 ur kasneje v zamrzovalniku izpraznjene kuhinje.

Nadzorna kamera hotela je sicer povsem natančno pokazala, kaj je 19-letnica počela, preden je izginila. Skupaj s še tremi je v hotelu odšla na zabavo v eno izmed sob, kakšni dve uri kasneje pa odšla sama, se opotekala po hodniku in vstopila v omenjeno kuhinjo. Nato je izginila …