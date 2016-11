VIDEO: V solzah: oče ji je umrl med teniškim dvobojem

LAS CONDES – Čilenska tenisačica Daniela Seguel (24), trenutno 198. igralka sveta, je igrala finale na turnirju Copa Las Condes, ki si ga bo zapomnila do konca življenja. Med domačim občinstvom, ki je navijalo zanjo proti Brazilki Pauli Gonçalves, je bil tudi njen oče Jorge Seguel, ki pa se je na tribuni zgrudil. Daniela je tedaj vodila s 6 : 4, 2 : 1. Oče, ki je sicer zaradi velikih stroškov potovanj običajno ni spremljal na turnirjih, se je nenadoma onesvestil in nemudoma so ga odpeljali v bolnišnico.

Daniela je sprva želela prekiniti dvoboj, a so ji dejali, da je z očetom vse v redu in da je pri zavesti. Tekma se je nadaljevala, toda pri rezultatu 4 : 4 jo je sodnik prekinil in Danieli sporočil žalostno vest. Vsa obupana je seveda dvoboj takoj predala ...