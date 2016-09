VIDEO: V siloviti eksploziji umrlo 12 ljudi

DAVAO – V mestu Davao na jugu Filipinov je danes odjeknila eksplozija, v kateri je umrlo 12 ljudi, najmanj 60 pa jih je bilo ranjenih, so sporočili iz urada filipinskega predsednika Rodriga Duterteja. Eksplozija je odjeknila na tržnici, v bližini pa so tudi ugledni hoteli, ki so priljubljeni med turisti in poslovneži, so povedale mestne oblasti.

Vzrok eksplozije še ni znan, je sporočil predsednikov tiskovni predstavnik Erntesto Abella. »Gre za nepojasnjeno eksplozijo. Reči kar koli ne bi bilo pametno, saj bi s tem zgolj povzročili strah,« je dodal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Predstavnica policijske postaje v bližini kraja eksplozije Milgrace Driz pa je pojasnila, da je najverjetneje šlo za eksplozijo bombe, saj so številne poškodovali drobci bombe. »Naši strokovnjaki za eksplozije so že na kraju dogodka, kjer preverjajo vzrok eksplozije,« je poudarila.

Eksplozija je odjeknila kmalu po tistem, ko je teroristična skupina Abu Sayyaf zaradi napadov na njihove položaje na južnem filipinskem otoku Jolo zagrozila z napadi. Odgovornosti za napad sicer ni prevzel še nihče, še navaja dpa.

Davao je rodno mesto predsednika Duterteja, ki je po prihodu na oblast pred približno dvema mesecema sprožil obširno operacijo proti trgovini z mamili. Konec preteklega meseca je zaradi kritik mednarodne skupnosti na račun operacije zagrozil z izstopom iz Združenih narodov, a je kasneje dejal, da je bila to le šala.