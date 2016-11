VIDEO: V požaru z očetom umrli njegovi hčeri. Je bil podtaknjen?

MÜNCHEN – Stanovanjsko zgradbo v Münchnu je ob 2. uri zjutraj zajel požar, ki je zahteval tri smrtne žrtve, še enajst ljudi pa so morali oskrbeti zaradi vdihavanja dima. V požaru so umrli 37-letni oče in njegovi hčeri, stari 9 in 16 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gasilci so za gašenje požara, ki je zajel petnadstropno zgradbo, potrebovali približno eno uro. Zgornja tri nadstropja je ogenj popolnoma uničil.

Policija možnosti, da je bil požar podtaknjen, ni izključila, še navaja dpa.