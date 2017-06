VIDEO: V požaru umrlo več ljudi: To je pekel na zemlji

LONDON – »To je pekel na zemlji,« poročajo britanski mediji o požaru, ki je izbruhnil v stolpnici Grenfell Tower. V goreči stolpnici naj bi umrlo več ljudi, piše The Sun, a točnega števila ne navaja.

Mnogi, ki so ostali ujeti v višjih nadstropjih, naj bi skočili skozi okno. Policisti in gasilci so evakuirali tudi stanovalce okoliških stavb, saj je nevarnost, da se bo stolpnica porušila, iz minute v minuto večja.

Ogenj je v 120-stanovanjski stavbi izbruhnil sredi noči, zato so mnogi stanovalci spali, ko je začelo goreti. V stolpnici naj bi bilo več sto ljudi.

Do zdaj so londonski reševalci potrdili, da so v bolnišnico sprejeli 30 oseb, a po poročanju BBC naj bi bilo teh mnogo več.

Grozljiva pa so tudi pričevanja očividcev, ki so slišali krike stanovalcev, ko so ti ostali ujeti v višjih nadstropjih stolpnice, ki ima kar 27 nadstropij. V 11. nadstropju so opazili žensko z dvema otrokoma, ki je kričala in moledovala za pomoč. Nekateri so skakali skozi okna, drugi so poskušali z odejami narediti vrvi, da bi se spustili iz zgradbe. Gasilci so, da bi ublažili njihove padce in skoke, okoli zgradbe razprli posebno blazino.