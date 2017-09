VIDEO: V posteljo je dojenčico vrgla, kot bi bila lutka

OUTJO – Mati devetmesečne Laile iz Namibije je na njenem telesu opazila nenavadne modrice. Ker ni vedela, kako jih je staknila, je v sobo namestila kamero in zgroženo ugotovila, kaj se dogaja, ko jo prepusti v varstvo varuški. Kamera je dokumentirala, da je varuška deklico zalučala v zibko in jo pustila jokati. Deklica je utrpela več modric po vratu, na ramenih in po nogah.

»Po ogledu posnetka nekaj dni nisem jedla ne spala,« je dejala mati. Posnetek je predala policiji, ta pa je varuško aretirala. Sodili ji bodo zaradi napada, zlorabe otroka in poskusa umora.