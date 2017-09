VIDEO: V očeta in otroka udarila strela, opekline so bile grozne

Chris je imel opekline prve in druge stopnje na gornjem delu hrbta in rokah. Foto: facebook

Chrisa Lovero (51) in njegova otroka Aidena (12) in Nadio (9) je v začetku meseca na gorskem izletu ob jezeru Jennie v Kaliforniji ujela huda nevihta, je poročal CBS. Skrili so se pod drevo, in ko je Chris iz nahrbtnika vzel kamero, da bi posnel neurje, je strela udarila v drevo in tudi vanje.

Opekline prve in druge stopnje na hrbtu in rokah

Vsi trije so se od udara strele onesvestili. Ko so prišli k sebi, so videli, da je njihova obleka zgorela, Chris pa je imel opekline prve in druge stopnje na gornjem delu hrbta in po rokah. Reševalci so jih s helikopterjem odpeljali v bolnišnico.

Chris in Aiden zaradi nesreče sicer še vedno slabše slišita, Nadia je bila celo deloma paralizirana, na srečo pa vendarle vsi trije počasi okrevajo.