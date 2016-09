VIDEO: V nakupovalnem središču zabodel osem ljudi

ST. CLOUD – Neki moški je v nakupovalnem središču v ameriški zvezni državi Minnesota z nožem zabodel osem ljudi, preden ga je policist ustrelil. Incident se je zgodil v soboto zvečer v kraju St. Cloud, motiv napadalca pa še ni znan. Po navedbah policije je »nekoliko omenjal Alaha«, a je še prehitro za kakršne koli zaključke.

Kot je novinarjem po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal policijski načelnik Blair Anderson, je napadalec »vprašal najmanj eno osebo, ali je muslimanske veroizpovedi, preden jo je napadel«. »Ali je bil to teroristični napad ali ne, trenutno ne morem reči, ker tega preprosto ne vemo,« je poudaril.

V nakupovalni center v mestu, ki leži 110 kilometrov severozahodno od Minneapolisa in šteje okoli 67.000 prebivalcev, je napadalec prišel že oborožen. Nosil je uniformo varnostnika in imel pri sebi najmanj en nož. Ustavil ga je moški, ki je policist, a takrat ni bil v službi. Napadalca je ustrelil in ta je umrl.

Eksplozija v New Yorku

Napadalec je bil po navedbah policije v preteklosti že kaznovan zaradi manjših prometnih prekrškov. Po besedah Andersona za zdaj nič ne kaže, da bi bil napad povezan s kakšnim drugim dogodkom. V soboto je namreč tudi odjeknila eksplozija v smetnjaku v New Yorku . Pri tem je bilo po zadnjih podatkih policije ranjenih najmanj 29 ljudi. Tudi za ta dogodek policija za zdaj ne more potrditi, da je šlo za teroristični napad.