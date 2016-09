VIDEO: V helikopterski nesreči umrl Petrov prijatelj

BELJAK – V tragični helikopterski nesreči na avstrijskem Koroškem je včeraj zvečer umrl Hannes Arch. Žalostno vest o športnikovi nesreči so sporočili iz ekipe Peter Podlunšek Racing. Kot so zapisali v izjavi za javnost, so izgubili velikega prijatelja, sotekmovalca, športnika in vzornika. »Hannes je pogosto letel v njemu tako ljubih gorah in najvišje gorske koče oskrboval z življenjskimi dobrinami. Alpinist in pilot je čez vse v življenju ljubil dvoje: gore in letenje, in prav tam se je, s trkom v steno okrog 21. ure včeraj zvečer, začelo njegovo drugačno potovanje. Z njim je bil še 62-letni Nemec, ki jo je odnesel s težjimi poškodbami, za Hannesa pa je pomoč ob 4.30 danes žal prišla prepozno.«

Ostala bo praznina

Hannes je bil zelo uspešen v svetovnem prvenstvu Red Bull Air Race, toda bil je še mnogo več kot le pilot. Tudi alpinist, plezalec, v zgodovino pa se je vpisal kot eden prvih akrobatskih padalcev in glava projekta Red Bull X-Alps. Nekaj let je na graški univerzi predaval šport, nato pa leta 2007 kot meteorit pristal v zračnih dirkah. Sezono je začel kot novinec leta, naslednje leto pa že postal svetovni prvak. V letih 2009, 2010 in 2014 je sezono zaključil kot podprvak, lansko leto je v zrak dvignil bronasto odličje, letos pa je bil ponovno eden od glavnih favoritov za zmago.

Iz ekipe Peter Podlunšek Racing so sporočili, da se ga bodo spominjali z velikim spoštovanjem in toplino v srcu. »Za Hannesom bo ostala praznina, ki jo je nemogoče zapolniti, in kar težko si predstavljamo, da na naslednji dirki ne bo več hangarja s številko 22, kjer se je okrog Hannesa vedno trlo ljudi. Naše misli so z njegovo družino, prijatelji, ekipo in njegovim dekletom Miriam,« so še zapisali.