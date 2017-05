VIDEO: Uf, kakšno neurje! Več mrtvih

MOSKVA – V ruski prestolnici je popoldne divjalo hudo neurje, v katerem je umrlo več ljudi. Veter z močjo okoli 80 km/h je ruval drevesa, lomil drogove in premetaval zabojnike.

»Uničujoče neurje je podrlo več sto dreves. Izvajamo vse potrebne ukrepe, da omilimo posledice nesreče,« je tvitnil župan Moskve Sergej Sobjanin.

»Točnega števila mrtvih še nimamo,« je v izjavi za javnost sporočil ruski preiskovalni odbor. Poročajo, da je smrtnih žrtev od pet do deset.

Vremenske težave so povzročile ogromno preglavic tudi na moskovskih letališčih, kjer so številne lete prestavili. Ustavil se je tudi hitri vlak na letališče Vnukovo, saj so morali delavci umakniti drevesa s proge.