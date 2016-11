VIDEO: Tragično verižno trčenje, umrlo je najmanj 17 ljudi

PEKING – V velikem verižnem trčenju več kot 50 vozil na avtocesti v severni kitajski provinci Šansi je umrlo najmanj 17 ljudi, še 37 pa jih je poškodovanih, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua. Do trčenja je prišlo zaradi slabih vremenskih razmer.

Nesreča se je zgodila na avtocesti, ki povezuje Peking z mestom Kunming. Posnetki z območja kažejo raztresena vozila (od avtomobilov in avtobusov do tovornjakov), ki so nagrmadena drugo na drugo, nekatera so tudi zagorela.

Zakaj je prišlo do nesreče, še ni znano. So bile pa na območju slabe vremenske razmere, ko se je začel dež mešati s snegom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prometne nesreče s smrtnim izidom so na Kitajskem precej pogoste. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je na kitajskih cestah v letu 2013 umrlo več kot 260.000 ljudi.