VIDEO: Tragedija: po tem padcu je kolesar umrl

RIO DE JANEIRO – Paraolimpijske igre in njihove udeležence je v Riu pretresla tragična novica. Zaradi padca na kolesarski dirki je v soboto umrl iranski kolesar Bahman Golbarnezhad.

Kot so sporočili prireditelji iger in krovni paraolimpijski komite IPC, je 48-letni Golbarnezhad, ki je bil v Riu na svojih drugih igrah, padel ob koncu prvega dela trase na eni od cestnih dirk, ki so za različne kategorije v Riu potekale v soboto.

Iranski kolesar je padel na glavo in obležal na cesti, pozneje pa je v reševalnem vozilu doživel še srčni zastoj. Kljub takojšnji pomoči ga v bolnišnici niso mogli rešiti.

»To je zares žalostno. Z mislimi smo pri njegovi družini, ki ji izražamo sožalje, prav tako pa njegovim prijateljem in drugim članom iranske paraolimpijske reprezentance,« je ob tragičnem dogodku dejal predsednik IPC Philip Craven.

V paraolimpijski vasi so iransko zastavo spustili na pol droga, spomin nesrečnega kolesarja pa bodo na nedeljski slavnostni prireditvi počastili z minuto molka.