VIDEO: Teroristični napad v Parizu: zaprli Louvre

Muzej v Louvru so po incidentu zaprli. Foto: Facebook

PARIZ – Francoski vojak je v bližini pariškega muzeja Louvre ustrelil in huje ranil moškega, ki ga je hotel napasti z mačeto, je sporočila policija. Moški je pred napadom sprva glasno grozil policistom in vojakom ter vzklikal »Alahu akbar«, kar pomeni »Alah je velik«.

V napadu je bil en vojak ranjen v glavo. Francoski premier Bernard Cazeneuve je dogodek označil za napad teroristične narave.

Kritično

Napadalca so v kritičnem stanju odpeljali na urgenco, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sprva so poročali, da je imel napadalec pri sebi nož, vendar je policija sporočila, da je šlo za mačeto. Načelnik pariške policije Michel Cadot je dodal, da je imel napadalec pri sebi torbi, v katerih pa niso našli eksplozivnih sredstev. Obstaja pa možnost, da je imel pri sebi še kakšno orožje, je dodal.

Incident se je zgodil na stopnišču v bližini Louvra, ki vodi v nakupovalno središče Carrousel de Louvre. Napadalec je začel groziti policiji in vojakom. Eden od vojakov ga je nato v samoobrambi ustrelil.

Louvre zaprt

Francosko notranje ministrstvo je potrdilo, da je bil v incident udeležen le en napadalec. Ceste v bližini so zaprli za ves promet in pešce. Zaprt je tudi Louvre. Kot je sporočila policija, je bilo v času napada v muzeju 250 ljudi, ki so jih odpeljali na varno.

V bližini so zaprli tudi postaje podzemne železnice.

»Hujši incident ogrožanja javne varnosti v Parizu v bližini Louvra,« je takoj po incidentu tvitnilo francosko notranje ministrstvo.