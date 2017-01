VIDEO: Tako je začel novoletni strelski pohod

V strelskem napadu na novoletnem praznovanju v nočnem klubu v središču Istanbula je bilo danes dobro uro po polnoči po lokalnem času ubitih najmanj 39 ljudi, med njimi 16 tujcev, je sporočil turški notranji minister Suleyman Soylu. Ranjenih je 69 ljudi, ki so jih prepeljali v bolnišnice. Po prvih podatkih med žrtvami ni slovenskih državljanov.

Prvi podatki: med žrtvami ni Slovencev

Turški minister je povedal, da so identificirali 21 smrtnih žrtev napada in da je bilo med njimi 16 tujcev in pet Turkov. Dal je tudi vedeti, da je napadalec, ki je streljal na obiskovalce kluba, še vedno na prostosti in da ga iščejo v obsežni akciji. »Iskanje terorista se nadaljuje. Upam, da ga bomo kmalu ujeli,« je dejal notranji minister po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za zunanje zadeve, med žrtvami napada po prvih podatkih ni slovenskih državljanov.

Ni bil Božiček, bil je moški v črnem

Župan mesta Vasip Sahin je napad označil za terorističnega. Povedal je, da je napadalec okoli 1.15 vdrl v klub in streljal po ljudeh, potem ko je na vhodu v klub ubil policista in civilista. Streljanje se je končalo, ko so v klub vdrle posebne policijske enote, a je storilec pobegnil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Turški pravosodni minister Bekir Bozdag je na twitterju današnji napad označil za »zloben in izdajalski napad na Turčijo, njeno svobodo in enotnost ter na vse Turke«. Zagotovil je, da bodo nadaljevali boj proti terorizmu.

Nekateri mediji so poročali, da je bil napadalec oblečen v Božička, kasneje pa, da v črno, saj je kasneje prišel na dan posnetek nadzorne kamere na vhodu v klub, v katerem je videti moškega v črnem, ki strelja na ljudi, nato pa izgine v njegovo notranjost, je poročala agencija DHA.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

IŞİD kanallarından 1 hafta boyunca tehdit yayınlanırken,ABD istihbaratı uyarı yapmışken İstanbul'un en ünlü kulübüne saldırganın giriş anı.. pic.twitter.com/TSTt0VFDDi — jiyan (@nishtmann) 1 January 2017

Klub, kjer se zbira elita

Klub Reina, ki je bil tarča napada, je eden največjih in najbolj prestižnih klubov v tej večmilijonski turški metropoli, kjer se zbira sekularna turška elita. Leži ob obali Bosforskega kanala na evropski strani mesta. V času napada je bilo v klubu od 700 do 800 ljudi, ki so praznovali vstop v novo leto.

Istanbul in Turčija sta bila v zadnjem letu večkrat tarča terorističnih napadov, odgovornost za katere so prevzeli kurdski skrajneži ali džihadistična Islamska država. Nazadnje je bilo pred tremi tedni v Istanbulu v napadu dveh samomorilskih napadalcev pred nogometnim stadionom v isti četrti Besiktas ubitih 40 ljudi. Pred manj kot dvema tednoma pa je na odprtju razstave policist v civilu ubil ruskega veleposlanika v Ankari zaradi ruskega ravnanja v Siriji.

Napad so že obsodili v Beli hiši in znova potrdili podporo ZDA Turčiji v boju proti terorizmu. »Naše misli so z žrtvami in njihovimi najdražjimi. Še naprej bodo delali na tem, da bomo preprečili tovrstne tragedije,« pa je tvitnila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Federica Mogherini.

Ob novoletnih praznovanjih je bila sicer varnost v mestu že tako okrepljena. Po poročanju medijev je za varnost skrbelo 17.000 policistov. Kot dodaja dpa, pa so bili policisti vidno okrepljeni drugod, na glavnem trgu Taksim in aveniji Istiklal Caddesi.