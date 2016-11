VIDEO: Tako je potres stresel državo

FUKUŠIMA – Japonska vlada je odpravila opozorilo pred možnim cunamijem po močnem potresu , ki je v ponedeljek zvečer po srednjeevropskem času stresel severovzhod Japonske. Zabeležili so le nekaj valov, visokih nekaj več kot meter. Potres z magnitudo 7,4 po dosedanjih podatkih sicer ni povzročil večje škode, je pa povzročil veliko strahu med prebivalci.

Potres je stresel območje Fukušime, ki sta ga katastrofalni potres in cunami uničila pred dobrimi petimi leti. Oblasti so takoj izdale opozorilo pred možnostjo uničujočega cunamija, a so potem približno dve uri po potresu v pristanišču Sendaj v prefekturi Mijagi zabeležili le okoli 1,4 metra visoke popotresne valove, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Zaradi opozorila pred cunamijem pa se je tudi več tisoč ljudi umaknilo s svojih domov na višje ležeča območja.

Strokovnjaki sicer opozarjajo, da lahko tudi cunami z nekajmetrskimi valovi povzroči veliko škodo. Potres marca 2011 z magnitudo 9,1 je tedaj povzročil večmetrski uničujoč cunami, ki je zahteval okoli 18.500 življenj. Cunami je tedaj močno poškodoval tudi nuklearko in povzročil eno najhujših jedrskih nesreč v zgodovini. Tudi v prefekturi Fukušima so tokrat zabeležili okoli 90-centimetrske valove, dva reaktorja nuklearke, ki še delujeta, pa so ob potresu preventivno ustavili. Medtem so sicer njuno obratovanje znova vzpostavili, poškodb pa niso zaznali.

Oblasti v Tokiu so še sporočile, da tudi sicer niso dobili poročil o večji škodi zaradi potresnega sunka. Mediji so poročali le, da je bilo nekaj ljudi lažje poškodovanih. Potres je območje stresel ob 5.59 po lokalnem času (21.59 po srednjeevropskem). Žarišče je imel v bližini Fukušime na globini 25 kilometrov. Preliminarna magnituda potresa je bila ocenjena na 7,3, kasneje pa so jo zvišali na 7,4, so sporočili japonski seizmologi. Podobno so popravili tudi prvotno oceno globine potresa, in sicer z 10 na 25 kilometrov.