VIDEO: Tako je natakarica iz restavracije ugrabila dojenčka svoje stranke

Iz Kitajske prihaja grozljiv posnetek, ki prikazuje, kako je natakarica med delom ugrabila dojenčka.

Mlada mamica še slutila ni, v kaj se spušča, ko je natakarico v restavraciji zaprosila, naj za minutko popazi na njenega 10-mesečnega sina. Ko se je vrnila, o natakarici in dojenčku ni bilo več ne duha ne sluha. Na srečo so vse posnele nadzorne kamere, ugrabiteljico pa so z otrokom izsledili v roku dveh ur.