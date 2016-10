PORT-AU-PRINCE – Orkan Matthew je na Haitiju terjal najmanj 400 življenj, je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal lokalni senator Herve Fourcand. Najhuje je prizadet jug države, nekateri kraji so še vedno nedostopni.

Po podatkih tamkajšnje civilne zaščite so zabeležili 315 žrtev, pri čemer še niso dobili podatkov o številu žrtev za najmanj štiri mesta.

Začasni predsednik Haitija Jocelerme Privert je razmere v četrtek označil za katastrofalne. Orkan je povzročil ogromno škode. Podrti so številni mostovi, reke so prestopile bregove. Urad ZN za koordinacijo humanitarnih zadev je sporočil, da pomoč potrebuje okoli 350.000 ljudi.

Zaradi orkana so na Haitiju za nedoločen čas preložili nedeljske predsedniške volitve. Te namreč potekajo tudi v šolah in cerkvah, ki pa jih sedaj uporabljajo kot zavetišča. ZDA so proti Haitiju poslale približno tisoč vojakov in obljubile začetno pomoč v višini 1,5 milijona dolarjev.

Orkan Matthew, ki je v četrtek prispel do Floride, so danes sicer prekategorizirali v neurje tretje stopnje. Po napovedih meteorologov se bo orkan, ki danes ponoči sicer ni dosegel kopnega, ampak je ostal nad Atlantikom, v noči na soboto približal obali Floride ali jo dosegel. Pričakujejo, da se bo njegova moč v naslednjih 48 urah še nekoliko zmanjšala.