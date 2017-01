VIDEO: Ta posnetek je pretresel svet: 92-letnico sta prisilila živeti v svinjaku

PEKING – Na Kitajskem se je v javnosti pojavil video o 92-letni ženski, ki sta jo sin in snaha zadrževala v svinjaku. Posnetek, ki je bil objavljen na družbenem omrežju Weibo, je izzval ogorčenje javnosti. Kitajska vlada sicer že rešuje vprašanje, kako poskrbeti za starajočo se populacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sin in njegova žena 92-letnici v času, ko je živela v svinjaku, nista dajala hrane in oblačil. Poleg tega sta jo ves čas pretepala in zmerjala. Zatrdila sta, da se je prostovoljno odselila v »zunanjo kuhinjo« brez vrat, zaprto z ograjo in s kamnom. Zanikala sta, da naj bi to bil svinjak, je poročal lokalni časopis Nanguo Zaobao.

Žensko so rešili predstavniki lokalnih oblasti. Še vedno je v lokalni bolnišnici, saj si še ni popolnoma opomogla.

Potem ko je video zakrožil po državi, so se na družbenem omrežju pojavile še fotografije v razcapana oblačila oblečene Kitajke.

Kitajsko prebivalstvo se hitro stara, zaradi šibkega sistema oskrbe starejših pa je v stiski na milijone prebivalcev. Ti so pogosto brez dostopa do primerne oskrbe in pomoči. Težava je še posebej izrazita na podeželju, kjer so starejši pogosto prepuščeni sami sebi, medtem ko se njihovi otroci zaradi služb preselijo v večja mesta.

Na Kitajskem so leta 2013 sprejeli zakon o pravicah starejših, ki med drugim vključuje tudi določbo, da morajo otroci redno obiskovati svoje starše. Po podatkih kitajskega statističnega urada na Kitajskem živi več kot 212 milijonov ljudi, starejših od 60 let.