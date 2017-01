VIDEO: Surov pretep srednješolcev: reagiral ni nihče

ZAJEČAR – Učenci dveh srbskih srednjih šol so se zapletli v brutalen pretep sredi šolskega dvorišča. Njihovi pretepi postajajo vse bolj surovi, reakcij odgovornih pa ni od nikoder. Ravnatelj ene izmed srednjih šol je celo dejal, da so takšni pretepi neizbežni in da jih ni moč preprečiti.