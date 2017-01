VIDEO: Strmoglavljenje reševalnega helikopterja zahtevalo šest življenj

RIM – Današnja helikopterska nesreča v osrednji Italiji je zahtevala šest smrtnih žrtev , je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila italijanska policija. Helikopter je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v gosti megli strmoglavil v 500 metrov globoko sotesko v bližini smučišča Campo Felice.

Reševalci se poskušajo do kraja nesreče prebiti s smučmi. Na krovu helikopterja so bili med drugimi dva zdravnika, reševalec in ponesrečeni smučar, še navaja APA.

Helikopter je strmoglavil v osrednji Italiji v bližini hotela, ki ga je nedavno zasul plaz. Let helikopterja sicer ni bil povezan z nesrečo hotela, v kateri je umrlo najmanj 15 ljudi.