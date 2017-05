VIDEO: Strmoglavljenje letala: umrli otroci so bili stari od 7 do 10 let

MOSTAR – V sobotnem strmoglavljenju manjšega športnega letala v bližini Mostarja je umrlo pet ljudi, poleg pilota in potnika še trije otroci. »Zgodila se je velika tragedija. V letalu so bili trije otroci,« je medijem povedal minister za promet Ismir Jusko. Šlo naj bi za otroke enega izmed zaposlenih na letališču Mostar, stare od 7 do 10 let. Eden izmed umrlih odraslih naj bi bil Ivan Karačić, inštruktor letenja.

Tragična nesreča se je zgodila ob 15.50. Na pomoč so se takoj odpravili reševalci, gasilci in policisti, a je bilo prepozno.

Še groznejše pa je vse skupaj zato, ker se je nesreča zgodila na dan, ko so promovirali panoramski polet nad Mostarjem, ki so ga izvedli v sklopu dneva odprtih vrat.