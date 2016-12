VIDEO: Strelski napad na odprtju razstave: veleposlanik izgubil življenje

ANKARA – V Ankari je danes na odprtju razstave neznanec ustrelil ruskega veleposlanika v Turčiji Andreja Karlova. Po napadu, v katerem je bilo ranjenih tudi več drugih udeležencev odprtja, so Karlova prepeljali v bolnišnico, kjer je preminil.

Veleposlanika so ustrelili kmalu po njegovem govoru, je poročala turška javna televizija TRT, ki jo povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Policija je medtem že uvedla preiskavo. Fotografije turškega časnika prikazujejo več ljudi v oblekah, ki ležijo na tleh, medtem ko moški strelja.

Napad se je zgodil v glavnem galerijskem prostoru v okrožju Ankare Cankaya, kjer je tudi večina tujih veleposlaništev.

Napad je sledil večdnevnim protestom v Turčiji, na katerih so ljudje Moskvo krivili za kršitve človekovih pravic v Alepu, kjer v teh dneh poteka evakuacija prebivalcev vzhodnega dela mesta. Turčija in Rusija sicer sodelujeta pri organizaciji evakuacije.

Video of an attack on #Russian ambassador in #Turkey #Ankara pic.twitter.com/QsPJ14OJ9f

More photos coming in... Person who shoot #Russia ambassador in #Turkey was part of his security detail.. pic.twitter.com/rtHwb2k3yH