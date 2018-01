VIDEO: Streljanje kot v hollywoodskem filmu

LESKOVAC – Pred desetimi dnevi so v enem od lokalov v srbskem mestu Leskovac odjeknili streli. Zamaskirani moški je vstopil in začel brez milosti streljati ter zadel podjetnika A. Č. (47) in S. K. (42), medtem ko sta sedela v lokalu. Odpeljali so ju v bolnišnico, a nobeden od njiju ni utrpel hujših telesnih poškodb.

Policija je še vedno na lovu za moškim. Na spletu se je pojavil posnetek s kraja dogajanja, ki je kot odlomek iz katerega od hollywoodskih filmov. Na njem je napadalec, oblečen v črno, ki se približuje kavarni in nato začne streljati. Zatem pa zbeži, kolikor ga nesejo noge.

Napad se je zgodil pred desetimi dnevi, v javnosti pa se govori, da žrtvi nista bili tarča napada. To naj bi bil D. Đ., ki je znan pod vzdevkom Pink Panter. Ime je domnevno dobil po istoimenski skupini roparjev, ki so delovali v tujini in ukradli dragocenosti, vredne več kot 11 milijonov evrov.