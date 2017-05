VIDEO: Starši so ga imeli 30 let zaprtega v kletki

GONGUAN – Iz Kitajske prihaja grozljiva zgodba o družinskem nasilju posebne vrste. Nekega duševno prizadetega moškega so imeli starši, prepričani, da so ga obsedli zli duhovi, kar 30 let zaprtega v kletki, poroča Mirror.

Nesrečnika so odkrili in posneli sosedje. Zdaj je na zdravljenju, kakšna kazen pa čaka starše, se še ne ve.